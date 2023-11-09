Millet Bahçesinde yine ağaç kıyımı

Ümraniye Millet Bahçesi’nin içinde 1 yıl önce başlayan betonarme binaların inşaatı sürüyor. Ağaç kesiminin olduğunu belirten halk “Yaşam alanlarını koruyacağız” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

İstanbul’da Ümraniye’deki Hekimbaşı Devlet Ormanı’nın içinde yapılan ‘Ümraniye Millet Bahçesi’nin bir bölümünde 1 yıl önce başlayan 5 adet betonarme binanın inşaatı devam ederken, bölge halkı bu yapıların etrafında ağaç kesiminin devam ettiğini görüntüledi. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, "İnşaat ilerlerken ağaçların kesildiğini tespit ettik. AKP’li Ümraniye Belediyesi ormanlık alanları Millet Bahçesi adı altında tahrip ediyor" diye tepki gösterdi.

Bir süre duran inşaatın birkaç ay önce yeniden başladığını anımsatan Okuducu, özetle şunları söyledi: "Millet Bahçesi’nin bir bölümünde başlayan inşaata tepki göstererek Orman Genel Müdürlüğü’ne şikâyetimizi dile getirdik. Betonarme binaların ruhsat ve izin durumunu sorduk. Orman Genel Müdürlüğü tarafımıza verdiği yanıtta; inşaatın projeye uygun yapılması konusunda Ümraniye Belediyesi’ne tebligat yapıldığını belirtti. İnşaat birkaç ay önce tekrar başlarken, ağaçların tekrar kesildiğini tespit ettik. Ümraniye Belediyesi ormanlık alanları millet bahçesi adı altında tahrip etmeye devam ediyor. Her konuda olduğu gibi yine ranta dayalı bir uygulamaya imza atıyor. Yaşam alanlarımız elimizden alınıyor, şehrimiz betona boğuluyor. Bu anlayışa ve beton lobisine karşı ormanlarımızı ve yaşam alanlarımızı korumaya devam edeceğiz."