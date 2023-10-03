'1.5 milyon metrekarelik araziyi istedi' iddiası: Eski belediye başkanı ile Tuncay Özkan mahkemelik oldu

Menemen Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kendisinden 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir araziyi istediğini öne sürdü. Özkan ise iddiaları reddetti. Özkan, Serdar Aksoy hakkında dava açtığını açıkladı.

Görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında karşılıklı 'arazi satışı' iddiaları gündemde.

İzmir'in Menemen ilçesinin eski belediye başkanı Serdar Aksoy katıldığı bir yayında, "Tuncay Özkan hakkında İzmir Körfezi'ne bakan, bin 8800 villa yapmayı planladığımız, 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi" iddiasında bulundu.

Özkan ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Serdar Aksoy ile sadece iki kez görüştüğünü savundu.

Özkan, "Seyrek’ten kimlerin arazi aldığını araştırıp açıklayacağım. Arazileri kime sattı? 4 milyar lirayı kimler kazandı? Bu alanı yağmalatanlar kimler araştırıp tek tek ortaya koyacağım. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın” ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan, Serdar Aksoy hakkında avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurduğunu belirtti.

"AKSOY'U HAYATIMDA İKİ KEZ GÖRDÜM"

Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

“Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un iftiralarının tamamı yalandır. İstinaf Mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da yalandır. Bu dolandırıcıyı ve iftiralarını bana sormadan haber yapanlara acıyorum. Kınıyorum. Aksoy’u hayatımda iki kez gördüm ve hiçbir zaman baş başa görüşmedim. Biri başkanlık kulisi için odama Deniz Demir ve Hasan Ünal ile geldiğinde, diğeri de makamında çok kalabalık bir toplulukla. Kendisini hiç kimse ile tanıştırmadım ve hiçbir görüşmede yanında bulunmadım. Hangi milletvekillerini kolladığı, kimlerle nerelere gittiği, kimlerin isteğiyle bana iftira ettiğini de sonunda itiraf edecektir. Seyrek’in yağması için hangi milletvekilleriyle haritacıların ofisinde Ankara’da Çukurambar toplantısını, İzmir’de Bayraklı toplantısını yaptığını, kimlerle pazarlık ettiğini ad ad anlatacaktır.

"ALANIN SATIŞINI AKP BELEDİYESİ YAPTI"

"Bugün itibariyle avukatlarım davalarımızı açmıştır. HTS kayıtları kimlerle ne haltları yediğini ortaya çıkartacaktır. Adımı böylesine iğrenç bir iftiracının ağzına düşüren alçaklarla da her zeminde hesaplaşacağım. Seyrek’ten kimlerin arazi aldığını araştırıp açıklayacağım. Hayatımda bir kez gitmediğim, görmediğim altı tarihi eser, üstü doğal sit olan bu alanın satışını AKP belediyesi yaptı. Arazileri kime sattı? 4 milyar lirayı kimler kazandı? Bu alanı yağmalatanlar kimler araştırıp tek tek ortaya koyacağım. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın. Halkıma söz veriyorum.”

Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı’n dan uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un iftiralarının tamamı yalandır.

İstinaf mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da… — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 3, 2023

SERDAR AKSOY NE DEDİ?

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası açılan davada, 'basit zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan, daha sonra yaptığı itiraz sonucu istinaf tarafından aldığı ceza bozulan ve beraat kararı verilen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutar para yatırmamız istendi" ifadesini kullanmıştı.

Aksoy şu iddiaları dile getirmişti:

"Ankara'da Levent Göktaş ile görüştüm. Bana 'Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da And Asansör ve Güneşim Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan, bin 8800 villa yapmayı planladığımız, 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi. ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutar para yatırmamız istendi. Hepsini reddettim."