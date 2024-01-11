1.874 çocuk ailesine teslim edildi

Maraş merkezli depremlerin ardından koruma altına alınan bin 912 çocuktan bin 874’ü ailelerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Maraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruma altına alınan çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

Bin 912 çocuktan bin 874’ünün, aradan geçen 1 yılda ailelerine teslim edildiğini söyleyen Kara, çocuklardan 16’sının hastane sürecinde vefat ettiğini, 6’sının koruyucu aileye verildiğini, 15’inin bakanlık kuruluşlarında bakım ve korumaya alındığını, 1’inin ise tedavisinin halen devam ettiğini belirtti. Kara, afet durumlarında travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklar için özel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 4 milyon çocuğa teker teker psikososyal destek verildiğini söyledi.