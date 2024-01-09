11 aydır iddianame ve rapor ortada yok

Maraş merkezli depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A bloka ilişkin 11 aydır iddianame ve bilirkişi raporu hazırlanmadı. Depremzedeler “Kolonları kesen fırıncı hâlâ yakalanamadı. Süreç titizlikle yürütülmedi” dedi.

Oğulcan AYDIN

6 Şubat’ta yaşanan Maraş merkezli depremlerle yerle bir olan Pazarcık’taki Fazilet Apartmanı A bloka ilişkin yargı süreci, sürünceme halini aldı. Depremin ardından açılan davadan bu yana on bir ay geçmiş olmasına rağmen iddianamenin hazırlanmadığı ve bilirkişi raporunun düzenlenmediği ortaya çıktı. Depremzede ailelerin Avukatı Musa Bayazıt, binanın zemin katındaki fırının sahibi Akın Yağcı’nın 2012’de bina sakinleriyle davalık olduğunu ve kolonları kestiğini söyledi. Yağcı ile ilgili yakalama kararı çıkarılması haricinde savcılığın herhangi bir işlem yapmadığına dikkat çeken Bayazıt, ailelerin adalet talep ettiğini söyledi.

FIRINCI FİRARİ

Bayazıt, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Binayla ilgili daha önce hazırlanan tüm raporları savcılığa sunduk. Savcılık herhangi bir işlem yapmadı. Ağustos ayında sanık hakkında yakalama kararı çıktı ancak hâlâ yakalanmadı. Bilirkişi raporu ve iddianame ise ortada yok. Temmuz ayında görüştüğümüz bir önceki savcı, hazırlanan dosyayı üniversiteye gönderdiğini söylemişti ancak eylül ayında yeni savcı bilirkişiye dosyanın gönderilmediğini öğrendik.”

BACA RUHSATI YOK

Bayazıt, “Fırıncıyla ilgili davalar 2012’ye dayanıyor. 2019’da karar çıkıyor. Karar istinafa taşınıyor. Güçlendirme projesi yapılması ‘gerekli’ deniliyor. İstinaf da kararı usulden bozuyor. Çünkü hâkim doğru karar vermiş ama fırıncıya ne yapılacağı söylenmemiş… Mahkeme tekrar karar veriyor. 2022’de ne yapılması gerektiği yazıyor. İstinaf da kararı onuyor” diye konuştu. Depremde yakınlarını kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, “Deprem anında B blok sapasağlam kalırken, A blok depremin onuncu saniyesinde kırılıp bükülerek yıkıldı” dedi. Depremzede Çağdaş Çakmak ise “Bina yapıldıktan sonra toprak sahiplerine yakın Akın Fırın’ın sahibi aşağıda ekmek üretimine başladı. Fırıncının baca ruhsatı yok. Biz dava açtık. Deprem beklendiği ve bacaların kolonları zayıflattığını ifade etmemize rağmen inatla binadan çıkmadı. Taşıyıcı sütunu keserek kapı açtı” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Apartmanın zemin katındaki Akın Fırın’ın sahibi Akın Yağcı ile apartman sakinleri davalık olmuştu. Davayı apartman sakinleri kazanmıştı ancak Yağcı fırını boşaltmamıştı. Yağcı’nın dayanak bölgesine 1 kamyon un çuvalı yerleştirdiği de belirlenmişti. Ruhsatsız baca kullanımı, kolon ve kirişlere verilen hasarlar gerekçesi ile fırın dükkânı mühürlenmişti. Yakalama kararı çıkarılan Yağcı, şu an firari.