1 dolar kaç tl? 19 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

19 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 19 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,0825 liradan başladı. Euro / TL ise 31,8242 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 19 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,0825 liradan, Euro 31,8242 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 19 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

19 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

19 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,0825 TL 29,0870 TL Euro (€) 31,8242 TL 31,8398 TL İngiliz Sterlini (£) 36,9001 TL 36,9141 TL 1 Dolar (1 $) 29,0825 TL 29,0870 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

19 Aralık 2023 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

29,0825 TL (Alış)

29,0870 TL (Satış)

EURO

31,8242 TL (Alış)

31,8398 TL (Satış)

STERLİN

36,9001 TL (Alış)

36,9141 TL (Satış)

1 DOLAR = 29,0825 TL

Piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizlik risk iştahını törpülerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugünkü toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Fed'in geçen haftaki toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerin, bankanın uzun bir aranın ardından ilk kez güvercin mesaj verdiğini göstermesine karşın Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını baskıladı.

Analistler, Fed yetkililerinin devam eden temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının zayıfladığını belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

Öte yandan, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasını onaylayarak, toplam kotaların 960 milyar dolara çıkaracağını duyurdu.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlendi.

Dün, Kızıl Deniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle uluslararası lojistik aksamaların olduğuna yönelik haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün veri gündemi tarafında gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ), negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin devam ettirerek, politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bıraktı.

Piyasalarda artan normalleşme beklentilerine rağmen, BoJ'un kararında gelecek yıl negatif faiz politikasının sonlanacağına yönelik bir sinyal de yer almadı.

Kararın ardından, dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda parite yüzde 0,4 artışla 143,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE

16.30 ABD, kasım ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları