1 dolar kaç tl? 2 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 28,8712 liradan başladı. Euro / TL ise 31,4364 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 2 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,8712 liradan, Euro 31,4364 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,8712 TL 28,9562 TL Euro (€) 31,4364 TL 31,4850 TL İngiliz Sterlini (£) 36,7219 TL 36,7790 TL 1 Dolar (1 $) 28,8712 TL 28,9208 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

2 Aralık 2023 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

28,8712 TL (Alış)

28,9208 TL (Satış)

EURO

31,4364 TL (Alış)

31,4850 TL (Satış)

STERLİN

36,7219 TL (Alış)

36,7790 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,8712 TL

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte bu hafta piyasalar hareketlendi.

Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görüldü.

Çarşamba günü dolar endeksi 102.467’ye kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.253’ü test etti. Dün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 103.590’ı gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.367’yi test etti.

Bugün dolar endeksi 103.333 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.326 seviyesinde hareket ediyor.