1 dolar kaç tl? 26 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,3309 liradan başladı. Euro / TL ise 32,3472 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 26 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,3309 liradan, Euro 32,3472 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 26 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

26 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,3309 TL 29,3379 TL Euro (€) 32,3472 TL 32,3699 TL İngiliz Sterlini (£) 37,2609 TL 37,2840 TL 1 Dolar (1 $) 29,3309 TL 29,3379 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

26 Aralık 2023 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,3309 TL

29,3309 TL Dolar ($) Satış: 29,3379 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,3472 TL

32,3472 TL Euro (€) Satış: 32,3699 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 37,2609 TL

37,2609 TL Sterlin (£) Satış: 37,2840 TL

1 DOLAR = 29,3309 TL

Piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,88 ile geçen yılki kapanış seviyesine paralel seyrediyor.

Geçen haftayı 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 62 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı

• 16.30 ABD, kasım ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

• 17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

• 18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi