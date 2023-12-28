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1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,3654 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7036 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 28.12.2023 07:46
  • Giriş: 28.12.2023 07:46
  • Güncelleme: 28.12.2023 07:51
1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 28 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,3654 liradan, Euro 32,7036 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 07.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 29,3654 TL 29,3720 TL
Euro (€) 32,7036 TL 32,7829 TL
İngiliz Sterlini (£) 37,6376 TL 37,7130 TL
1 Dolar (1 $) 29,3654 TL 29,3720 TL

*Döviz fiyatları 07.30'da yazılmıştır.

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1 dolar kaç tl?

28 Aralık 2023 saat 07.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

  • Dolar ($) Alış: 29,3654 TL
  • Dolar ($) Satış: 29,3720 TL

EURO

  • Euro (€) Alış: 32,7036 TL
  • Euro (€) Satış: 32,7829 TL

STERLİN

  • Sterlin (£) Alış: 37,6376 TL 
  • Sterlin (£) Satış: 37,7130 TL

1 DOLAR = 29,3654 TL

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