1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?
28 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,3654 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7036 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!
1 dolar kaç tl? 28 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,3654 liradan, Euro 32,7036 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!
28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?
28 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 07.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|29,3654 TL
|29,3720 TL
|Euro (€)
|32,7036 TL
|32,7829 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|37,6376 TL
|37,7130 TL
|1 Dolar (1 $)
|29,3654 TL
|29,3720 TL
*Döviz fiyatları 07.30'da yazılmıştır.
1 dolar kaç tl?
28 Aralık 2023 saat 07.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 29,3654 TL
- Dolar ($) Satış: 29,3720 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 32,7036 TL
- Euro (€) Satış: 32,7829 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 37,6376 TL
- Sterlin (£) Satış: 37,7130 TL
1 DOLAR = 29,3654 TL