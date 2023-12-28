1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,3654 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7036 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 28 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,3654 liradan, Euro 32,7036 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

28 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

28 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 07.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,3654 TL 29,3720 TL Euro (€) 32,7036 TL 32,7829 TL İngiliz Sterlini (£) 37,6376 TL 37,7130 TL 1 Dolar (1 $) 29,3654 TL 29,3720 TL

*Döviz fiyatları 07.30'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

28 Aralık 2023 saat 07.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,3654 TL

29,3654 TL Dolar ($) Satış: 29,3720 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,7036 TL

32,7036 TL Euro (€) Satış: 32,7829 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 37,6376 TL

37,6376 TL Sterlin (£) Satış: 37,7130 TL

1 DOLAR = 29,3654 TL