1 dolar kaç tl? 29 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,9397 liradan başladı. Euro / TL ise 31,7951 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 29 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,9397 liradan, Euro 31,7951 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 29 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,9397 TL 28,9546 TL Euro (€) 31,7951 TL 31,8088 TL İngiliz Sterlini (£) 36,7139 TL 36,7267 TL 1 Dolar (1 $) 28,9397 TL 28,9546 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ABD Doları

28,9397 TL (Alış)

28,9546 TL (Satış)

EURO

31,7951 TL (Alış)

31,8088 TL (Satış)

STERLİN

36,7139 TL (Alış)

36,7267 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,9254 TL

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerin doların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin dolar endeksi üzerinde de etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.