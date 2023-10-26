1 kişi hayatını kaybetmişti: CHP'den KYK yurdundaki asansör faciasıyla ilgili suç duyurusu

CHP Gençlik Kolları, Aydın'daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "Göz göre göre gelen bu kazaya herhangi bir önlem almayan herkes bu cinayetin ortağıdır. Yetkililer hesap vermelidir" dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör faciasında, 15 öğrenci yaralanırken 1 öğrenci de hayatını kaybetti. Yurtta kalan öğrencilerin daha önce defalarca kez asansörler hakkında idareye şikayet bulundukları ancak bozuk asansörlerin tamir edilmediği ortaya çıktı.

"HERKES BU CİNAYETİN ORTAĞIDIR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Güzelhisar KYK yurdundaki elim kaza hepimizi çok üzdü. Öğrenciler asansörlerin bozuk olduğuyla ilgili yurt yönetime başvuru yapmış, bakanlığa ve KYK Genel Müdürlüğü'ne sosyal medya üzerinden yazılar yazılmış. Göz göre göre gelen bu kazaya herhangi bir önlem almayan herkes bu cinayetin ortağıdır. Bir insanı gençliğinin baharında hayattan koparan yetkililer hesap vermelidir.

İl Gençlik Kolları Başkanımız ve MYK üyelerimiz dün geceden beri yurdun olduğu alanda öğrencilerin yanındalar. Milletvekillerimiz ve diğer parti yöneticilerimiz de Aydın’daki süreci takip ediyorlar. Suç duyurumuzu hazırladık. Başta yurt müdürü, asansörlerin bakımını yapmakla mükellef şirket, KYK Genel Müdürlüğü ve bakanlık yöneticileri olmak üzere olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi olacağız. Bu üzücü olayın son olması için sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. KYK Yurtlarını ölümlerin, mobbingin, zehirlenmelerin, hastalıkların yuvası haline getiren beceriksiz yapılanmanın son bulması gerekiyor."