KYK yurdundaki faciada yeni iddia: Asansör kırmızı etiketle mi çalıştırıldı?

KYK yurdunda kalan 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüne neden olan facianın yaşandığı asansörün denetim yetkisinin 2020 yılında Makina Mühendisleri Odası’ndan alınarak özel bir şirkete verildiği ortaya çıktı. Facianın ardından savcının talebi üzerine MMO üyelerinden oluşturulan bir heyetin bilirkişi incelemesi yaptığı öğrenildi. Öte yandan asansörün Temmuz 2023 tarihine kadar 10 ay boyunca kırmızı etiketle (asansörlerin üzerine yapıştırılan kullanıma uygun değil) çalıştırıldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak yaşamını yitirdi. Kahreden olaydan sonra çok sayıda öğrenci, yönetimi protesto ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünün açığa alındığını duyurdu.

Facianın yaşandığı yurtta yaşananlar ve Sayıştay denetçilerinin KYK yurtlarına yönelik fiziki incelemelerin ardından hazırladığı raporlar, bir öğrencinin ölümü ile sonuçlanan ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

2020 yılına kadar Makina Mühendisleri Odası’nın denetim yetkisinde olan asansörün sorumluluğunun, Efeler Belediyesi ile oda arasında imzalanan protokolün belediye yönetimince tek taraflı iptal edilmesi sonucu Adana merkezli Akreditest isimli taşeron bir firmaya verildiği ortaya çıktı. Protokolün iptal edilmesi nedeniyle MMO tarafından belediyeye dava açıldığı ve yargı sürecinin halen devam ettiği bildirildi.

Asansörün ise Aydın Karacasu Belediyesi’nin eski CHP’li başkanının kurucularından olduğu Irmak Asansör isimli şirket tarafından yapıldığı öğrenildi.

SORUNLAR RAPORLANDI

Asansörün denetim yetkisini elinde bulunduran Akredirest firmasının yetkilileri ise yurtta bulunan asansörlerin eylül ayında denetlendiğini ve denetimlerin ardından sorunları bakım onarım şirketine raporladıklarını savundu.

SORUNLAR BAKANLIĞA BİLDİRİLMİŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca açığa alınan yurt müdürünün yurtta ve asansörde yaşanan sorunların çözümü için defalarca bakanlığa yazı yazdığı ileri sürüldü.

Toplam üç bloktan oluşan ve altı asansörü bulunan yurtta 2 bin 500’e yakın öğrencinin kaldığını anlatan yurt müdürünün yakını, “Müdür, asansörlerin kapasiteyi karşılayamadığını ve sık sık arıza yaptığını belirtiyordu. Bu şikayetini yazılı olarak da idareye bildirdi ancak hiçbir adım atılmadı” dedi.

'10 AY BOYUNCA KIRMIZI ETİKETLE ÇALIŞTIRILDI'

MMO'dan edinilen bilgiye göre asansör Temmuz 2023 tarihine kadar 10 ay boyunca kırmızı etiketle (asansörlerin üzerine yapıştırılan kullanıma uygun değil) çalıştırılmış.

Bakım firması Temmuz ayında etiketi maviye (uygundur) etiketine dönüştürülmüş. Öte yandan soruşturma çerçevesinde oluşturulan heyetin ilk tespitlerinden birini de güvenlik sağlayan bazı elektronik sistemlerinin devre dışı bırakıldığına dair iddia gündeme geldi. Asansör bakım firmasından ilk gözaltı haberinin de gelmesi bu bilgiyi doğrular nitelikte.

MMO BAŞKANI: İHMAL OLDUĞU ÇOK NET, İNCELEME YAPILMALI

Makina Mühendisleri Odası Başanı Yunus Yener, Zeren Ertaş’ın ölümüne neden olan faciaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BirGün'e konuşan Yener, "Detaylı bir inceleme ve soruşturma yapılmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Aydın Valiliği konuya dair yaptığı ilk açıklamada asansörün aşağıya doğru kaydığını söylüyor. Asansör aşağıya doğru kayması çok rastlanır bir durum değil" dedi.

İmalat sürecinden başlayarak bir inceleme yapılması gerektiği vurgulayan Yener, "Kasnak, halat, ray ve fren sisteminin uyumluluğu ile sisteminde bir problem var mıdır ona bakmak lazım. İnşaat sürecinden sonra teslim alma işleminde bunların tamamı testlere tabi tutulur. Bu testlerden geçtikten sonra firmadan teslim alınır" ifadelerini kullandı.

"Açıklamalarda belirtilen '15 kişilik asansöre 16 kişi bindi' değerlendirme anlamlı değil" diyen Yener, şunları söyledi:

"Çünkü asansörler belli bir güvenlik aralığı düşünülerek tasarlanır ve teste tabi tutulur ve öyle izin verilir. Tüm bunlar bir kişi artınca bu kazalar olmasın diye yapılır. Burada belki üzerinde durmamız gereken bir başka noktada elektronik aksamla ilgili. Özellikle fotosel, otomatik kapı ya da fazlı ağırlık olunca otomatik kilitleme gibi güvenlikle ilgili birçok konu güvenlik aksamı aksamla ilgili. Burada bir sorun var mı bakılması gerekiyor."

Yener, son olarak şunları ifade etti:

"MMO olarak denetim yaptığımız bazı noktalarda personelimiz bu güvenlik önlemlerinin devre dışına alındığına tanık oldu. Burada böyle bir şey var mı yok mu onu da inceleme sonrasında göreceğiz.

Asansörlerin güvenliğinden bina yöneticileri kadar bakım hizmeti veren yapı da sorumludur. Yaşanan bu olayda bir ihmalin olduğu çok net. Bunun nereden ve kimlerden kaynaklandığını yine savcılığın başlattığı inceleme sonrası bunu da net olarak göreceğiz."