1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala eczane işlemi olan yurttaşlar 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 1 Mayıs günü için eczaneler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs eczaneler açık mı?

1 Mayıs 2024 Çarşamba gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta eczaneler çalışmaz. 1 Mayıs'ta yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs, dünyanın her yerinde Uluslararası İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. İlk kez 1888’de ABD’de gerçekleşen 1 Mayıs,100 yıldan fazladır dünyanın her yerinde işçi sınıfının kutlama değil, hak arama mücadelesinin, insanca yaşam talebinin tarihidir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: