1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala kargo işlemi olan yurttaşlar 1 Mayıs kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 1 Mayıs günü için kargolar çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs kargolar açık mı?

1 Mayıs 2024 Çarşamba gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirebilecekler.

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta kargolar çalışmaz. Kargo gönderecek ya da teslim alacak yurttaşlar işlemlerini bir önceki günde ya da sonrasında tamamlayabilecekler.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs, dünyanın her yerinde Uluslararası İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. İlk kez 1888’de ABD’de gerçekleşen 1 Mayıs,100 yıldan fazladır dünyanın her yerinde işçi sınıfının kutlama değil, hak arama mücadelesinin, insanca yaşam talebinin tarihidir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: