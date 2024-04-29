1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterde işlemi olan yurttaşlar 1 Mayıs noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 1 Mayıs günü için 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs noterler açık mı?

1 Mayıs Çarşamba günü noterler açık olmayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs günü İşçi Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 2 Mayıs günü devam edebilecekler.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs, dünyanın her yerinde Uluslararası İşçi Günü olarak kutlanıyor. İlk kez 1888’de ABD’de gerçekleşen 1 Mayıs,100 yıldan fazladır dünyanın her yerinde işçi sınıfının kutlama değil, hak arama mücadelesinin, insanca yaşam talebinin tarihidir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: