1 Mayıs tatil mi? 2024 1 Mayıs’ta okullar, kamu kurumları açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kala birçok yurttaş 1 Mayıs tatil mi, 2024 1 Mayıs’ta okullar, kamu kurumları, bankalar açık mı sorusunu aratıyor. 1 Mayıs ülkemizde ilk defa Osmanlı Devleti döneminde 1911’de tütün, liman ve pamuk işçileri tarafından Selanik’te kutlandı. Peki 1 Mayıs tatil mi? 2024 1 Mayıs’ta okullar, kamu kurumları açık mı?

Dünyada milyonlarca emekçinin miting meydanlarında birleşerek yürüdüğü 1 Mayış Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kala pek çok yurttaş 1 Mayıs tatil mi, 2024 1 Mayıs’ta okullar, kamu kurumları, bankalar açık mı sorgusunu yapıyor. Peki, Türkiye takviminde dönem dönem yasaklanan dönem dönem tatil ilan edilen 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs’ta okullar, bankalar, kamu kurumları açık mı? İşte detaylar…

1 Mayıs tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

1 Mayıs’ta okullar, kamu kurumları açık mı?

29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan 5892 sayılı kanun ile resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalıdır.