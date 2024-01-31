1 Şubat'ta Alman havaalanlarında grev var

Almanya'da havaalanlarında çalışan güvenlik görevlileri, 1 Ocak Perşembe günü Hamburg, Bremen, Hanover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanında daha yüksek ücret talebiyle greve gidecek.

BirGün / ALMANYA

Alman Sendikalar Birliği (DGB) üyesi Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası ver.di, yolcu tarama, yolcu ve eşya tarama, kargo tarama ve hizmet alanlarında çalışan havacılık güvenliği çalışanları için 1 Şubat 2024 Perşembe günü grev çağrısı yaptı. Grevler Hamburg, Bremen, Hanover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanlarında gerçekleştirilecek.

SAAT ÜCRETİNDE 2.80 AVRO ARTIŞ TALEBİ

Havalimanlarında çalışan güvenlik personelinin ücretlerinin arttırılması için yürütülen üç turluk toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. ver.di, Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile Almanya genelinde sektörde çalışan yaklaşık 25 bin kişi için pazarlık yürütüyor. Sendika, on iki aylık bir toplu sözleşme dönemi için saat başına 2.80 Euro daha fazla ücret, daha yüksek işlevsel ödenekler ve fazla mesainin ilk saatinden itibaren fazla mesai primi talep ediyor. Talep, enflasyon nedeniyle çalışanların satın alma gücü kaybını telafi etmeyi amaçlıyor. Gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışlar, özellikle düşük ücret dilimlerinde çalışanların bütçesini zorluyor.

BU KOŞULLARDA KALİFİYE ELEMAN BULUNAMIYOR

Amaçlarının çalışanların satın alma gücü kaybını sürdürülebilir bir şekilde telafi etmek olduğunu vurgulayan ver.di müzakerecisi Wolfgang Pieper, "Havacılık güvenliği personelinin işi mali açıdan cazip kalmalıdır ki acilen ihtiyaç duyulan kalifiye işgücü işe alınabilsin ve elde tutulabilsin. Bu nedenle, özellikle gıda ve enerjide son iki yılda yaşanan fiyat artışları ve 2024 yılında öngörülen fiyat artışı dengelenmeli ve gerçek bir ücret artışı sağlanmalıdır. Havalimanlarında günün her saati, hafta sonları ve resmi tatillerde son derece esnek bir şekilde çalışmaya hazır kalifiye çalışan sıkıntısı zaten mevcut. Hava trafik güvenliği bedava yapılmaz" dedi.

İŞVERENDEN YÜZDE 4 ZAM TEKLİFİ

İşverenlerin potansiyel teklifi 2024 yılında yüzde 4'lük bir ücret artışı öngörüyor; bu da en düşük ücret grubunda saat başına yaklaşık 0.55 Avro, en yüksek ücret grubunda ise saat başına yaklaşık 0.82 Avro daha fazla ücrete karşılık geliyor. 2025 yılında ise yüzde 3'lük bir artış teklifi en düşük ücret grubunda saat başına yaklaşık 0,43 Avro, en yüksek ücret grubunda ise saat başına yaklaşık 0,64 Avro ek zam anlamına geliyor. Pieper "Teklif, son iki yıldaki yüksek enflasyonu hiçbir şekilde dikkate almadığı için tamamen yetersizdir. Ayrıca, işverenler fonksiyon primlerindeki artışı ve fazla mesainin ilk saatinden itibaren fazla mesai primi ödenmesini reddetmektedir. Çalışanlar işverenlerinden adil muamele, adil ücret ve adil çalışma koşulları beklemektedir" açıklamasını yaptı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 6 ve 7 Şubat 2024 tarihlerinde Berlin'de devam edecek.