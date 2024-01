Almanya'da yeni grev dalgası: 130 belediyede metro, tramvay ve otobüsler duracak

Almanya'da Bavyera dışında kalan eyaletlerdeki 130 belediyede toplu taşıma araçlarında çalışanlar, 2 Şubat günü greve girecek.

BirGün ALMANYA

Almanya'da şehirler arası banliyö ve trenlerin ardından 130'den fazla belediyede metro, tramvay ve otobüslerde greve gidilecek. Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası (Ver.di); Bavyera eyaleti dışında Almanya genelinde yerel toplu taşıma çalışanlarını 2 Şubat 2024 Cuma günü, greve çağırdı. Grev tam gün sürecek. Grev uygulaması her kentte farklılık gösterecek. Berlin’de saat 04:00 ile 10:00 arasında uygulanacak grev Brandenburg’da tam gün sürecek. S Bahn ulaşımları grevlerden etkilenmeyecek

Sendika ile kamu arasında 130'dan fazla belediye şirketinde yerel toplu taşıma araçlarında görevli yaklaşık 90 bin çalışan için devam eden toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamamıştı. Başkan Yardımcısı Christine Behle, "Tüm federal eyaletlerde toplu pazarlık yapıldığına ve bir sonuç alınamadığına göre, işverenler üzerinde daha fazla baskı kurma zamanı gelmiştir. Toplu taşımada dramatik bir işgücü açığı ve çalışanlar üzerinde inanılmaz bir baskı var. Yeterli personel olmadığı için her gün tüm ücret bölgelerinde otobüsler ve trenler iptal ediliyor. Çalışanlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için acilen bir şeyler yapılması gerekiyor" dedi.

"İŞVEREN TAVİZE HAZIR DEĞİL"

Ver.di açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla taleplerini toplu sözleşme görüşmeler için Aralık ayında hazırladılar. Taşımacılıkta dönüşüm, aynı zamanda taşımacılıkta gerçek bir işgücü dönüşümünü de gerektiriyor. Toplu taşımacılıktaki çalışma koşullarının rekabetçi olmaktan uzak olması gerektiğini vurgulayan Behle, etkilenen tüm toplu pazarlık alanlarında işverenlere yüklenen yüksek beklentilere atıfta bulunuyor. Ancak şu ana kadar işverenler talepleri yerine getirmeye ve çalışanlara tavizde bulunmaya hazır değil. Bu nedenle bir grev kaçınılmazdır. Bavyera hariç tüm federal eyaletlerdeki çalışanlar tüm gün boyunca greve çağrıyoruz."

Behle, yolcuların da etkilenecek olmasından üzüntü duyduğunu da vurguladı. Yolcuların greve hazırlanabilmeleri için grevin zamanında duyurulacağını söyledi.

ÇEVRE ÖRGÜTÜ DE DESTEKLİYOR

60 yerel Fridays for Future grubunun da grevdeki toplu taşıma çalışanlarını destekleyeceği açıklandı. Fridays for Future sözcüsü Darya Sotoodeh "Hepimizin bizi işe, kulübe ya da eve güvenli ve ucuz bir şekilde ulaştıracak güvenilir toplu taşıma araçlarına ihtiyacı var. Her ne kadar yerel ulaşım çalışanları bizi her gün oraya ulaştırsa da, Scholz, Habeck ve Lindner tarafından yapılan kesintiler onların zararına. Giderek daha az mola veriyorlar, yüksek iş yükü nedeniyle giderek daha fazla hastalanıyorlar ve sonuç olarak pek çoğu işlerini bırakıyor. Bu durum artık değişmeli, işte bu nedenle yerel toplu taşıma çalışanlarıyla birlikte greve gidiyoruz. Böylece daha iyi çalışma koşullarına sahip olacaklar ve yerel taşımacılığımızın bir geleceği olacak" dedi.

ÇALIŞANLARIN TALEBİ NELER?

Yerel toplu taşımacılıktaki toplu iş görüşmesi turu öncelikle çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik. Haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, tatil hakkının arttırılması, vardiya ve gece çalışmaları için ek izin günlerinin yanı sıra bölünmüş vardiyaların ve sürücü hizmetinde ücretsiz zamanın sınırlandırılması gibi temel talepler pek çok federal eyaletteki çalışanlar için rahatlama unsurlarını içeriyor.

Buna ek olarak, toplu taşıma şirketlerinde çalışma koşullarına ilişkin bölgesel toplu sözleşmeler 14 federal eyalette ve Hamburger Hochbahn ve VHH'nin kurum içi toplu sözleşmelerinde müzakere ediliyor. Brandenburg, Saarland, Saksonya Anhalt ve Thüringen'de çalışma koşullarının yanı sıra çalışanların maaş ve ücretlerine zam da talep ediliyor.

BİRDEN FAZLA TOPLU GÖRÜŞME VAR

Almanya'da belediye toplu taşıma şirketlerinin (ÖPNV) çoğunluğu, eyaletlerdeki (Hamburg hariç) Belediye İşverenleri Birliği (KAV) ve ver.di ile imzalanan ve yerel olarak müzakere edilen yerel toplu taşıma toplu sözleşmelerine (TV-N) tabi. Bu toplu iş sözleşmeleri, çalışma koşullarını ve ücretleri düzenliyor. Yedi TV-N sözleşmesinde ücret gelişimi, doğrudan TVÖD'deki ücret gelişimine bağlı. (Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya). Diğer federal eyaletlerde, bazı durumlarda farklı şartlara sahip, bağımsız TV-N toplu ücret sözleşmeleri mevcut. Bir sonraki müzakere turları yine farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.