1 yıl süreyle sinyal alınamayan cep telefonları neden kapatılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile telefonların sinyal süresinin 1 yıla indirilmesi ile IMEI kopyalamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile yurtdışından getirilen telefonların kayıt dışı kullanılmasının da önüne geçilmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bir yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların IMEI havuzundan çıkarılarak kullanıma kapatılacak.

Yayımlanan karardan önce bu süre 7 yıldı.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Peki IMEI havuzundan çıkarma işleminin 1 yıla düşmesi ne anlama geliyor?

IMEI KOPYALAMANIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre IMEI süresinde yapılan değişikliğin amacı, yurtdışından getirilen telefonlarda kullanılan IMEI kopyalama yönteminin önüne geçmek.

Aynı IMEI numarasına sahip birden fazla cihaz eş zamanlı kullanılırsa,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kullandığı sistem ile aynı IMEI numarasına sahip telefonları otomatik olarak algılayarak, telefonları "Kimlik Bilgileri Kopyalanan Cihaz" olarak tanımlayıp, kısa bir süre içerisinde iletişime kapatıyor.

Ancak düşük maliyetle alınan bir telefondan alınan IMEI numarasını yurtdışından getirilen telefona kopyalanması ile yapılan bu işlemde diğer telefonun ise tamamen kapalı olması ve bu süreçte sinyal vermemesiyle BTK'nin kullandığı sistem aşılabiliyurdu. Böylece sinyal vermeyen cihazın IMEI numarası 7 yıl süreyle iptal edilmiyor ve yeni cihaz kullanılabiliyordu.

Yeni düzenleme ile sinyal süresinin 1 yıla indirilmesi ile IMEI kopyalamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yurtdışından getirilen telefonlar kaçak olarak kullanılamayacak.

IMEI NEDİR?

Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır. IMEI yalnızca cihaz ile ilgili bir kimlik olarak tanımlanabilir. Yani çift sim kartlı telefonun bir tanesi kullanılamayacak gibi bir durum söz konusu değildir.