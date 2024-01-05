10 Ekim Katliamı’nı anmak isteyenlere ‘emniyet tedbirlerini zafiyete uğratma’ davası

Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olarak kayıtlara geçen 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anma etkinliğine giderken gözaltına alınan 17 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te IŞİD'li 2 canlı bomba tarafından düzenlenen saldırıda katledilen 103 kişiyi anmak için düzenlenen etkinliğe giderken gözaltına alınan 17 kişi hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

MLSA'dan Hayri Demir'in aktardığına göre Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya haklarında dava açılan isimlerden Feyza Şener, Buse Üçer, Ayşe Zuhal Ayva ve Zeynep Hale Gül Baydilli ile müdafi avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmada hazır bulunan sanıklar savunma yaptı. Feyza Şener, Anayasa kapsamındaki toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanmak istedikleri sırada polislerce herhangi bir uyarı yapılmaksızın gözaltına alındıklarını söyledi. Şener, gözaltına alınma sırasında kötü muameleye maruz kaldıklarını dile getirdi.

Buse Üçer ise 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği böylesine büyük bir katliamın anmasına katılmanın suç olamayacağını belirterek, “Biz de Türkiye’deki vicdanlı insanlar olarak, ölen insanları anmak için anayasal hakkımızı kullanmak üzere oraya gittik. Onları anmak, ailelerin yanında olmak hakkımızdı. Ama anma yerine gitmek isterken işkenceye maruz kaldık. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Yapmak istediğimiz sadece anma yerine karanfil bırakmaktı. Suç işlediğimi düşünmüyorum” diye konuştu.

Duruşma, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için 25 Nisan'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Geçen sene 10 Ekim 2015'te katledilenleri anma etkinliğine katılmak isteyenler, polisler tarafından engellenerek ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 17 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla dava açılmıştı.