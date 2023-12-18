10 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim

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Irak’ta güvenlik güçleri ve ülke içinde yerinden edilenler, bugün yapılacak yerel seçimler öncesinde "özel oylama" gününde sandık başına gitti.

Irak’ta 2013 yılından bu yana ilk kez yerel seçimler yapıldı. Seçimde 1,2 milyondan fazla güvenlik görevlisi ile ülke içinde yerinden edilen kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor. Güvenlik güçleri ile yerinden edilen kişiler dışındaki vatandaşlar ise 18 Aralık'ta oy kullanacak. Seçim sonuçları salı günü açıklanacak. Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, “Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır” ifadelerini kullanmıştı. Bazı bölgelerde Sadr'ın destekçileri seçim posterlerini yırtarken, çok sayıda kampanya bürosunu da tahrip etmişti.