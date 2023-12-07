100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı

EYT ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 100 binin üzerinde dosya henüz onaylanmadı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 2 milyon yurttaşa aylık bağlanırken, 2024 yılında da 2 milyona yakın yurttaş emeklilik planı yapıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) emekliliği henüz onaylanmayan 100 binin üzerinde dosya içinde başvurusu iptal edilenler de bulunuyor.

Bu dosyalarda, "Prim gün sayısının tamamlanması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin sehven hesaba yazılması, işe gitmediği halde çalışmış gibi sahte sigortalılığı tespit edilenler, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olunması nedeniyle emekliliğe yetecek gün sayısına ulaşılmaması" gibi nedenler bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu yıl EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yoğun bir süreç işliyor. Yasadaki şartları sağlayan 2 milyona yakın yurttaş emekli aylığını almaya başladı.

Ancak SGK'de emekliliği onaylanmayan ya da başvurusu iptal edilen dosyalar bulunuyor.



Sadece 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla işe girmiş olmak EYT kapsamında emekli olmaya yetmiyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor. Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor.

SGK'ye başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılırsa ihya tamamlanıyor.