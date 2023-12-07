Emeklinin çığlığını duyuyor musunuz?

Barınamayan, geçinemeyen, sağlık hakkına ulaşamaya emekliler bu pazar Ankara’daki mitingde buluşuyor. Milyonlarca emekli açlıkla sınanırken mitingi düzenleyen emekliler, “İktidar sesimizi duysun” diyor.

Dilan ESEN

Milyonlarca emekli açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kiralar giderek artarken, alım gücü daha da düşüyor. TÜRK-İŞ’in verilerine göre kasım ayında açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL oldu. Milyonlarca emekli ise söz konusu yüksek yaşam maliyetine rağmen 7 bin 500 TL’ye bir ayı geçirmek zorunda bırakılıyor. Barınamayan, geçinemeyen, sağlığa neredeyse erişemeyen emekliler 10 Aralık Pazar günü Ankara’da miting gerçekleştirecek. Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Emekli-Sen ve Emeklilerle Dayanışma Sendikası tarafından düzenlenecek olan mitinge yönelik çağrılar sürüyor.

SOKAKTA YATACAK HALDE

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Durna: Emeklilerin durumu sadece ekonomik değil ama en yakıcı olanı ekonomi. Önceliğimiz ekonomik çıkarlar. Yok sayılıyoruz. İktidar bizi yük olarak görmeye başladı. Barınma, geçinme, sağlık sorunlarımız var. Hastaneye gittiğimizde maaşlarımızdan kesintiler yapılıyor. İntibak yasası hemen çıkartılarak eşit haklar verilmeli. Geriye dönük uygulamaların yapılmasını istiyoruz. Önümüzdeki handikap da şu; emekliler 2023’teki enflasyon oranına göre pay alacaklar. Bize yüzde 38 gibi zam bekleniyor, 7 bin 500 lira ve enflasyon oranı kök maaş olarak kabul edilmeli, emekli maaşlarına yansıtılmalı. 2024’te enflasyon büyüyecek ve mağduriyet artacak. nlarla karşı karşıya kalınacak. Gelecekte sokakta yatan emekliler olacağını saptıyoruz.

BESLENEMİYORUZ

DİSK/Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz: Türkiye’de 16 milyon emekli var ve bunlar yıllarca artı değer üreterek vergileriyle ülkeyi kalkındırdı. Her seferinde iktidar ve cumhurbaşkanı tavrıyla taleplerimize kulak tıkıyor. Emekliler insan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyor. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyorlar. Tüm ikramiyelerin asgari ücretin altında olmamak kaydıyla revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emeklilerin ikinci işte çalışmaktan başka çareleri yok. Hep beraber sesimizi duyuralım çünkü beslenemiyoruz, ısınamıyoruz.

SESİMİZİ DUYUN

Emeklilerle Dayanışma Sendikası Başkanı Mahinur Şahbaz: Emekliler aslında uzun süredir yoksulluk çekiyor ama bunu ifade edemiyordu. Birikimlerinin hepsini geçinebilmek, sağlık ve barınabilmek için kullandı ve tükendi. Bugün ülkenin her yerinde emekliler konuşuyor artık. Emekliler daha önce söylemeye utanıyordu. İstedikleri bir kap yemek bir yatak. Bu bile sağlanamıyor. Yoksulluğa karşın geçen ocaktan bu yana emeklilere umut pompalanıyor, aylıklara zam yapılacak diye. Herkes emeklileri konuşuyor ama emeklilerin sorunlarını gerçekten çözecek bir cümle konuşulmuyor. Emekliler ciddi şekilde ayrımcılığa uğruyor. Aynı zamanda adaletsizlik de bir araya gelince emekliler sorunlarının çözülmesini istiyor. Konuşuluyor ama sesini duyuramıyor.

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KALEM KALEM HARCAMA

Açlık sınırının asgari ücret seviyesine ulaştığı Türkiye’de emekliler gıdaya ulaşmakta dahi zorluk çekiyor. Yaklaşık milyonlarca emeklinin 7 bin 500 lira aldığı aylığa rağmen kira ve giyim hariç yapmak zorunda olduğu harcama aylık en az harcamanın tutarı 8 bin 52 lira. Yalnızca gıda harcaması bile 6 bin lirayı geçiyor.

Bir aylık gıda: 6.361,62 TL

Elektrik faturası: 345 TL

Doğalgaz: 540 TL

Su faturası: 350 TL

İçme suyu: 456 TL

TOPLAM: 8.052,62 TL

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SGK VERİLERİNDE EMEKLİ

Toplam emekli sayısı: 15,7 milyon

EYT’li olup da çalışanlar: 923 bin

Bağ-KUR emeklisi 1. basamak aylığı (temmuz-aralık): 6.557 TL

Emekli Sandığı emeklisi asgari aylığı (temmuz-aralık): 7.597 TL

SGDP kapsamında çalışan işçi emeklileri: 1,8 milyon

SGK emeklisi asgari aylığı (temmuz-aralık): 7.323 TL

Ülkedeki yaklaşık 9 milyon emeklinin aldığı maaş: 7.500 TL