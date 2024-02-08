100 depremzededen 5’i normale döndü

Haber Merkezi

Olası Marmara Depremi beklenirken endişe ve kaygı duygusu da toplum geneline hakim oluyor. Ipsos Araştırma depremin yıl dönümünde Türkiye’de yaşayanların ne hissettiğini 400 kişinin katıldığı bir anketle anlamaya çalıştı.

Deprem bölgesinde yaşayan bireylerin hissettiği duygular beklendiği gibi olumsuz. Onların toplumun geneline göre daha yorgun, endişeli, üzgün ve kafası karışmış hissediyor. Geçim zorluğu herkes tarafından en çok konuşulan konu oldu.

Türkiye genelinde yerel seçimler, deprem illerine göre daha yüksek oranda konuşuluyor. Deprem illerinde ise olabilecek yeni bir deprem ve bu illerde yaşayan bireylerin ihtiyaçları, toplumun geneline göre çok daha fazla konuşulan konular. Araştırma özetle şu verileri ortaya koydu:

• Deprem illeri dışındaki illerde yaşayanların bir yıl önce %56’sı oldukça endişeliyken bugün bu oran %40’a kadar gerilemiş durumda. Deprem bölgesinde yaşayanların endişesi sürüyor.

• Marmara depremi konusundaki endişeler devam ediyor. Ancak endişe düzeyinin yoğunluğu azalmış

• Deprem bölgesinde yaşayanların yarısı normale dönemediklerini söylüyor. Hayatının normalleştiğini söyleyenlerin oranı yalnızca %5.

DEPREM KONUSUNDA ENDİŞE DÜZEYİ