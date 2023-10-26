100. yılda hedef işsiz yüz binler

İktidarın, “Gençlik ve Hedefler” başlığı altında paylaştığı tahminler, başarısızlığın çarpıcı tablosunu gözler önüne serdi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı 3 milyon 56 bin.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, en çok çocukları ve gençleri etkiledi. Çok sayıda çocuk, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle eğitimden koparken milyonlarca genç ise istihdama katılamadı. Genç nüfustaki işsizliğin ulaştığı boyutu gizlemeye, TÜİK’in makyajlı verileri dahi yetmedi. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki her 10 kişiden neredeyse ikisinin işsiz olduğu bildirildi.

İktidarın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki 12’nci Kalkınma Planı da gençlerin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortaya koydu. Gençliğe yönelik hedef ve tahminleri içeren plan, Türkiye’deki milyonlarca gencin hem eğitimin hem de istihdamın dışına itildiğini açığa çıkardı.

HER 10 GENÇTEN İKİSİ KAYIP

Planda, 2023 yılı TÜİK verilerine dayalı gerçekleşme tahminleri paylaşıldı. Buna göre, 2022 yılında yüzde 24,2 olan eğitimde ve istihdamda olmayan genç oranında 2023 yılı için yalnızca yüzde 0,6’lık bir iyileştirme öngörüldü. 2023 yılında ne eğitimde ne istihdamda olan ve “kayıp” olarak nitelendirilen gençlerin oranının yüzde 23,6 olacağı belirtildi.

Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki kişi sayısı 12 milyon 949 bin 817 ile ifade edilirken eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı ise geçen yıl 3 milyon 133 bindi. 12’nci Kalkınma Planı’ndaki tahminler ise şöyle kaydedildi:

2023: 3 milyon 56 bin 156

2024: 2 milyon 628 bin 812

İŞKUR KAPISINDA KUYRUKTALAR

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı kaygı verici boyutlara ulaşırken iş bulmak umuduyla İŞKUR'a başvuran gençlerin sayısı da giderek artıyor. 2023 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 6 bin 290’ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187 bin 871 ile ifade ediliyor.