Ekonomik kriz, intiharı artırdı

TÜİK’in 2022 intihar verileri toplumun birçok kesiminde ekonomik temelli intihar sayılarının arttığını gösterdi. CHP'li İlgezdi, "Halk temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. İktidar bu zeminin hazırlayıcısı” dedi.

Oğulcan AYDIN

AKP’nin ekonomi politikaları, geçim sıkıntısı ve yoksulluk yurttaşları intihara sürükledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre 2022’nin sonunda 300 yurttaş, 2002-2022 arasında ise 5 bin 712 yurttaş geçim sıkıntısı sebebi ile intihar etti.

YÜKSEKÖĞRETİMDE İNTİHAR ARTTI

Başkanlık Sistemi’nin geldiği 2018’den 2022’nin sonuna kadar ise bin 477 kişi geçim sıkıntısı gerekçesi ile intihar etti. İntihar edenlerin dağılımına bakıldığında ise 2022’nin sonunda 635'inin Yükseköğretim mezunu olduğu ortaya çıktı. 2002’de ise bu rakam 146’ydı. Rakamlar yükseköğretim muzanlarındaki intiharın yüzde 334.93 arttığını ortaya koydu.

2022’nin sonunda 15 yaşından küçük 81, 15-19 yaş arası 410, 20-24 yaş arası 544 ve 25-29 yaş arası 568 yurttaş intihar etti. Bu verilerin ortaya çıkmasını sağlayan esas unsurların gelecek kaygılarından kaynaklı olduğu belirtildi.

Verileri paylaşılmayan 2023 yılında da geçim sıkıntısı gerekçesi ile intihar ettiği öne sürülen birçok yurttaş oldu. 20 yaşındaki K.E. 16 Mayıs tarihinde geçim sıkıntısından bahsettiği bir mektup bıraktığı iddia edilerek Marmaray’da intihar etti. Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencisi R.A., son mektubunda borçlu olduğunu, Türkiye’de genç intiharların fazla olduğunu ve toplumsal sorunlar yaşadığını ifade ettiği iddia edilen bir mektubu geride bırakarak hayatına son verdi. Kocaeli’de atama bekleyen 23 yaşındaki A.A. da yaşımana son vermişti.

SEBEP YOKSULLAŞMA VE UMUTSUZLUK

CHP Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Dr. Gamze Akkuş İlgezdi BirGün’e yaptığı değerlendirmede 2022 istatistiklerine göre toplam intihar sayısının 4 bin146 olduğunu açıkladı.

İlgezdi, “Özellikle geçim sıkıntısı, işsizlik, artan gıda ve konut fiyatları yurttaşlarımızı intihara sürüklüyor. Son yıllarda intihar oranlarının artışındaki en büyük sebep insanlarımızın yoksullaşması ve geleceğe dair umutlarının yok olması. Yaşanılası bir sosyal devleti tesis etmekle sorumlu iktidar görevini yerine getirmediği için yurttaşlarımız çaresizlikle intihara yöneliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017’den bugüne intihar vakalarındaki yüzde 24’lük artış ise tek adam rejiminin getirdiği kötü yönetim, yetersiz sağlık hizmetleri ve artan sosyal-siyasal baskıların da intihar vakaları artırdığının kanıtı.”

İktidarın insanları çaresizliğe ittiğini ifade eden İlgezdi, “Ekonomik krizin derinleşmesi, kronik hale gelen işsizlik ve öğretilmiş yoksulluk gibi kökleşen sosyal sorunlar, intihar vakalarını artırdı. İntihar oranlarındaki artış AKP’nin yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların büyüklüğüne ve hükümetin bu sorunlarla baş edemediğinin en açık göstergesidir. Ekonomik krizin yarattığı sosyal sorunların çözümsüzlüğü ile intihar eğilimi doğru orantılı olarak artıyor. Temel hakları, yani eğitimi, gıdayı bile insanlarımıza çok gören iktidar bu zeminin en baş hazırlayıcı” diye konuştu.