Bakanlık, 3 hekimin intiharı karşısında sessiz: Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı

Bir günde 3 hekimin yaşamına son verdiğini anımsatarak Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çeken TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Bakan Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.

Yakup Durmuş/ADANA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bir gün içerisinde 3 hekimin yaşamına son verdiğini ancak Sağlık BAkanlığı'nın konuya ilişkin herhangi bir taziye mesajı yayınlamadığına vurgu yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırdı.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara ve Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Uzman Dr. Fulya Keçeci aynı gün içinde yaşamlarına son verdi.

Konuyla ilgili Birgün'e konuşan TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten bakanlığın yaşamına son veren 3 personeline ilişkin herhangi bir taziye mesajı yayınlamadığına dikkat çekti.

"Bu arkadaşlarımız sağlık bakanlığının kurumlarında çalışan hekimler. Ancak bakanlık kendi personelinin böylesine acı veren bir gününde bir taziye mesajını yayınlamıyor, ben göremedim" ifadelerini kullanan Ökten, Bakan Koca'yı istifaya çağırdı.

Tüm bu olayların uzun süredir sağlıkta uygulanan sağlıkta dönüşüm projesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Ökten, "İktidar tarafından özellikle mesleğimizi rencide edici söylemler, hekimlik mesleğinin ve hekimlerin itibarsızlaştırması ve kendilerini değersiz hissetmelerine yol açacak söylemlerin olmasıdır" diye konuştu.

"DOKTORLAR ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILMAYA ZORLANIYOR"

Ökten şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz siyasal, sosyal ve ekonomik bunalım. Geleceğe umutla bakamamak. Uzun süredir yaşadığımız şiddet, şikâyet, çalışma koşullarının kötülüğü, 3-5 dakikaya bir hasta bakmaya zorlanmamız, malpraktis davaları, ekonomik ve özlük haklarının yitimi, mobbing..."

Sorunlar çözülmediği gibi, bakanlık tarafından gündeme alınmadığını söyleyen Ökten; "Görmezden geliniyor. Görüşme taleplerimize yanıt bile verilmiyor. Bir taraftan hekim ihtiyacı var denirken diğer taraftan giderlerse gitsinler deniyor. Bu nedenle bu hekim arkadaşlarımızın yaşamına son vermelerinde yaşadıkları sorunların temelinde bunlar vardır. Bu sorunlarımız çözülmelidir" diye konuştu.

"BAKANLIK BİZE KULAK VERMELİ"

Sağlık Bakanı'nın tüm sağlık alanındaki meslek örgütleri ve sendikalar ile görüşmesi gerektiğini kaydeden Ökten, "Sorunları onlardan dinlemelidir. Bizi dinlemeyecek, bizimle görüşmeyecek, bize randevu vermeyecek bakanı bizde istemiyoruz. Tüm hekimler artık tüm bu sorunlardan bıkmış durumda, neredeyse herkes bu güzel ve onurlu mesleğinden nefret eder duruma gelmiş. Sanki sağlık sisteminin tüm bu sorunlarını hekimler yaratılıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Bakanlık bunu başarıyla yapıp hastalarla bizi bu sorunlar karşısında Başbakan bırakıyor. Vatandaşlarımız artık şunun farkına varsın. Bu sorunların kaynağı biz değiliz. Bu sorunların kaynağı ısrarla bu yanlış sistemi sürdürmek isteyen sağlık bakanlığı ve iktidardır" dedi.

Koca'yı istifaya çağıran Ökten, şunları söyledi:

"Bir günde iç meslektaşımız yaşamına son vermişken, herhangi bir taziye mesajı bile yayınlamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verdiği demeçte meslektaşlarımızın yaşamına son vermesinde etken olan sağlık sistemine övgüler dizdi. Sadece aile hekimlerinin yılın ilk 10 ayında 248 milyon 335 bin muayene yaptıklarını belirten bakan günlük ortalama muayene sayısının 827 bin 783 olduğunu söyledi. Eurostat. Araştırmasında bir yılda hekime başvuru oranı 9.8 oranı ile OECD ülkeleri arasında en yüksek ülke konumunda. Acile başvuru açısından bir yılda nüfusundan fazla acile başvuran dünyadaki tek ülke. Geçen yıl ki rakam 130 milyon civarındaydı. Bu demektir ki övündükleri sistem koruyucu sağlık hizmetlerinin neredeyse olmadığı, vatandaşı iyileştiren değil, hasta eden bir sistem. Meslektaşlarımızı bunalıma sokan, onların yaşamlarına son vermesine neden olan bir sistem. Sağlık Bakanı yıllar içinde eğer hasta ve hastalık sayısını azaltıyorsa uyguladıkları sistemle övünebilir. Yoksa bu durum övünülecek değil, aksine istifa edilecek bir durumdur. Ayrıca son yaptığı açıklamalarda Covid-19 varyantlarından korkulmaması gerektiğini ve endişelenecek bir durum olmadığını belirten Sağlık Bakanının bu açıklamasından sonra Erzin Devlet Hastanesinde başhekimlik tapmış nir meslektaşımız bir aydır gördüğü tedavi sonrası vefat etti. Demek ki Covid-19 devam ediyor ve endişe etmeniz gerekiyor. Bakanın yaptığı bu talihsiz açıklamalarından dolayı istifaya davet ediyoruz."