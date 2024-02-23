11 bine yakın çocuk evlendirildi!

TÜİK’in 2023 yılı verilerine göre 16-17 yaş arasında 10 bin 471 kız çocuğu evlendirildi. Üstelik bu çocukların büyük bir kısmının kendilerinden yaşça çok büyük erkeklerle evlendirildiği belirlendi .

Haber Merkezi

Ülkede çok sayıda kız çocuğu, çocuk yaşta evlendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı "2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini" bir kez daha çocuk yaşta evlilikleri de bunu doğruladı. Verilere göre, 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 oğlan çocuğu evlendirildi.

Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168’inin boşandığı, 4’ünün ise evlendikleri kadının öldüğü, yani 172’sinin ikinci evliliğinin olduğu görüldü. 600’e yakın kız çocuğu 30’la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirildi. En çok kız çocuğunun evlendirildiği il Antep oldu. Antep’te toplam 960 kız çocuğu evlendirilirken ikinci sırada yer alan Urfa’da ise 928 kız çocuğu evlendirildi.

16-17 yaş arası kız çocuklarının evlendiği bazı erkeklerin yaşları şöyle;

30-34 yaşında: 504

35-39 yaşında: 64

40-44 yaşında: 9

KİLİS İLK SIRADA

Verilere göre; evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi. Verilere göre; evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28 kadınlarda ise 25 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu şehir Kilis olurken, bunu Aksaray ve Antep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise Gümüşhane, Dersim ve Malatya olarak yer aldı. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu şehir ise İzmir oldu. İzmir’i Antalya ve Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi. 2023 yılında boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

∗∗∗

“KAÇ ÇOCUK DOĞUM YAPTI?” SORUSU YANITSIZ

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “2023’te 18 yaş altı kaç kız çocuğu doğum yaptı?” sorusunu yöneltti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı verdiği yanıtta “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu madde 7: ‘Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme, analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ şeklindedir. Bu kapsamda talep ettiğiniz husus özel araştırma gerektirdiğinden talebiniz yerine getirilememiştir" denildi. Bakanlık, doğum yapan çocuklara ilişkin bir veri olmadığını iddia ederek soruyu yanıtsız bıraktı.

∗∗∗

171 BİN 213 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken, 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9’u anneye, yüzde 25,1’i babaya verildi.