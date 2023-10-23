115 milyar nerede?

Afetzedelerin sorunları aylardır çözümsüz. Yurttaşlar, kendileri için toplanan 115 milyarın akıbetini sordu.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 8 ay geçmesine karşın yurttaşların sorunlarına halen çözüm bulunamadı. MA’da yer alan habere göre, kış ayları yaklaşırken kendi imkânlarıyla inşa ettikleri baraka ya da konteynerlerde yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılan depremzedeler, “Türkiye tek yürek” kampanyasıyla kendileri için toplanan 115 milyarın akıbetini sordu.

66 yaşındaki Depremzede Cemal Avlık, “Kışın burası çok soğuk oluyor. Zemin etüdü yapılmadığı için kendi imkânımla da ev yapamıyorum. Devlet yardım edecek dediler, öyle bekliyoruz. Hak sahipliği başvurusunda bulundum, ancak ev yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyorum. Eğer bizlere verilecek bir destek var ise bir an önce verilsin ki yuvalarımızı yapabilelim” dedi. Depremde evleri yıkılan Sakine Yazman da, “Bir iki defa ev başvurusunda bulunduk, ancak bir sonuç almadık. Biz yardım falan görmedik. Ne para gördük ne yardım. Devlet bize yardım etseydi evimizi yapabilirdik” dedi. Depremde evleri ağır hasar aldığı için evlerinin önünde kendi imkânları ile yaptıkları bir odalık barakada eşi ile birlikte kalan 70 yaşındaki Meryem isimli depremzede de “Eşim ile birlikte baraka da yaşıyoruz. Geçen kış buradaydık. Şimdi kış geldi yine buradayız dedi.