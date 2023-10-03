Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

1252 göçmen alıkonuldu

Güncel
  • 03.10.2023 06:00
  • Giriş: 03.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 03.10.2023 08:20
1252 göçmen alıkonuldu
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi

Muğla’da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 252 düzensiz göçmen alıkonuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ve oradan da sınır dışı edilmek üzere ülkelerine iade edildi.

Ayrıca 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde ise gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 27 kadın alıkonuldu.

Yeni anlaşmalar için sıra oldular
BirGün'e Abone Ol