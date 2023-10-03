1252 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Muğla’da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 252 düzensiz göçmen alıkonuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ve oradan da sınır dışı edilmek üzere ülkelerine iade edildi.

Ayrıca 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde ise gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 27 kadın alıkonuldu.