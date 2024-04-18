13. Alaçatı Ot Festivali başladı

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapılarını açtı. 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalin bu yılki konsepti “Öz’e Dönüş” oldu.

BİRGÜN EGE

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali başladı. 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival bu yıl ‘Öz’e Dönüş” konseptiyle konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yurttaşları ağırlayacak. Festivalin bugün yapılan açılışına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Bugün festivalimizin ilk günü ve bayram sonrasına rağmen otellerimiz dolu. Bu sene ilk defa diğer senelerde yapılmayan etkinlik alanları kurduk. Sokak sanatçılarımız, sanat sokağımız, edebiyat ve söyleşiler gibi pek çok alanda yeniliklerimiz var. Heyecanlıyız. Bütün misafirlerimize 4 gün boyunca keyifli dakikalar geçirmesini diliyorum. Çocuklara, gençlere, kadınlara özel etkinliklerimiz var” diyerek yurttaşları 4 gün sürecek festivale davet etti.

KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Cemil Tugay ise “Festival kapsamında ‘Öz’e Dönüş’ temasıyla birlikte hem öz kültürümüzü yaşatmak hem de Alaçatı’yı yerli ve yabancı turistlere göstermek için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanımız Lal Denizli ve arkadaşlarını kutluyorum. Ben ilk günde vatandaşlarımızla birlikte burada olmak istedim. Fırsatımız oldukça geleceğiz. Şimdiden çok kalabalık olduğunu görüyoruz. İnşallah gelen herkes memnun ayrılır. Her sene kalitesini daha da artıran bu festivale elimizden geldiğince katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Festival; “Şevketi Bostan” temasıyla gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali stantların açılışı ile başladı. Ege’nin enfes otlarının bulunduğu stantlar ilk günden ilgi gördü. Festivalin ilk gününde Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci eşliğinde Sakız Ağacı dikimi yapıldı. Şefler Meydanı’nda ‘Şevketi Bostanlı Lezzetler’ kapsamında Şef Ayşenur Mıhçı, Emrah Köksal Sezgin, Hüseyin Pancar yemek yapım atölyeleri gerçekleştirdi. Köstem Otel’de İbrahim Topal “Alaçatı’da Tarımın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Hülya-Engin Önen, “Mübadele Köyü Alaçatı ve Bilinmeyen Lezzetleri”, Hasan Tütüncüoğlu, “Sakız Bitkisinin Kozmetik ve Şifa İçin Kullanımı” Sibel Önbaş da “Bitkilerin Şifasını Şerbet Kültürümüzle Günümüz Mutfağına Taşımak” adlı söyleşileri düzenlendi.

Edebiyat Buluşmaları kapsamında ise Çamlıkuyu Meydanı’nda Özlem Gürses, ve Sinan Meydan okuyucularla bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin ilk akşamında ise Alaçatı Ot Festivali Konser Alanı’nda Latin Müziğin sevilen ismi Ayhan Sicimoğlu& Latin All Stars sahne alarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.