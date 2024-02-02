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13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Güncel
  • 02.02.2024 10:56
  • Giriş: 02.02.2024 10:56
  • Güncelleme: 02.02.2024 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
13 ilaç geri ödeme listesine alındı
Fotoğraf: Depophotos

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeyle 11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 kanser, antibiyotik, romatolojik hastalık ile bir antiromatizmal, psikiyatri, astım, KOAH, antibakteriyel, antiviral ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini verdi.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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