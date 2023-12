13 yaşında nişan skandalında aileler konuştu: Basın abarttı; burada herkes bu yaşta evleniyor!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşında nişanlandırılan C.S. ile 28 yaşındaki Ali G.’nin aileleri tepki çeken olayı skandal ifadelerle savunarak, durumun normal olduğunu iddia etti. C.S.’nin babası Osman S. “Bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı” derken, yengesi, “Kızımız 13 değil 14 yaşında. İri duruyor diye okula göndermek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. C.S.’nin ailesinin bir komşusu ise “Burada herkes bu yaşta evleniyor” ifadelerini kullandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde yaşayan aile, sekizinci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki kızları C.S.’yi aynı mahallede oturan ve çocuktan 15 yaş büyük olan Ali G. ile ‘nişanladı’. 7 Aralık’ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi.

İTİRAF EDERKEN SUSTURULDU!

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz, Karaali köyüne giderek skandal ‘nişan’ olayına imza atan ailelerle görüştü.

13 yaşındaki C.S.’nin de yaşadığı evde gerçekleşen görüşmede iki aileden toplam sekiz yetişkin yer aldı ve herkes yaşanan nişan olayının normal olduğunu ve basın tarafından durumun abartıldığını savundu. C.S.’nin babası Osman S., kızının 14 yaşında olduğunu, kızını nişanladığı Ali G.’nin ise 25 yaşında olduğunu öne sürerek, “Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı” dedi. Baba, köyde bu yaşlarda evliliklerin olduğunu söylediği anda ise odadaki diğer kişiler tarafından susturuldu.

‘ZORLA BİR ŞEY OLMUŞ DEĞİL’

Ali G.’nin babası Fikret G. de, ‘İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah’ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik’ diye konuştu. ‘13 yaşındaki kızın rızası mı olur?’ diye sorduğumuzda da, babanın cevap vermesine fırsat vermeyen diğer aile üyeleri araya girip, “Bir yıldır görüşüyorlarmış zaten, zorla bir şey yok” dediler.

‘ABARTAN MEDYAYA DAVA AÇACAĞIZ

Ali G.’nin amcası Hasan G. ise “Medya her şeyi çok abarttı, tüm abartan medyaya dava açacağız. Çocuklar zaten bir yıldır konuşuyormuş, hata yapmasınlar diye biz de söz kestik. Bizde söz kestik mi her şey biter. Eğer ölmezlerse o evlilik gerçekleşir. Yaşları gelince de evlendireceğiz. Biz zaten ‘Dün söz kestik bugün hemen evlendirelim’ demedik ki. Her şeyin bir zamanı var, biz de zamanını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BURADA HERKES BU YAŞTA EVLENİYOR’

13 yaşındaki C.S.’nin evinden çıkarken başka bir komşusu bizi durdurup, ‘Bu köyde sanki bunlar ilk oluyormuş gelip bu garibanları mı buldunuz. Burada herkes bu yaşta evleniyor’ dedi. Kadın konuşmaya devam edince, Ali G.’nin amcası, kadını susturup, “Sus bir de köyü hedef haline getirme, karıştırma oraları” dedi.

‘KIZIMIZ 14 YAŞINDA, KEMİĞİ İRİ, 19 GİBİ DURUYOR’

13 yaşındaki C.S.’nin amcasının eşi (yengesi) Şerife G. de 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Bu köyde kaçan çok fazla var onun önüne geçmek istedik. Ablası da bir yıl önce kaçmıştı. Biz de yanlış bir şey yapmasınlar diye söz kestik. Ama insanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu. Çünkü nişanlısını seviyor, kimse zorla bir şey yapmadı. Zorla olsaydı niye hepimiz evde olalım. Ailelerin ifadeleri alındı serbest bırakıldı. Ama insanlar kızı yaşını küçültü, çocuğun yaşını büyüttü. Biri 14, diğeri 25 yaşında. Sosyal medyada paylaşılmasaydı hiçbir şey de olamayacaktı.”