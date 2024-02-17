13 yıllık evlilik sona erdi

Oyuncu Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal boşandı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2008 yapımı 'Issız Adam' filminde canlandırdığı karakterle ünlenen oyuncu Demal Hünal ile eşi Lale Cangal boşandı.

Oyuncu Cemal Hünal önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" demişti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, yıllarca flört ettikten sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Cemal Hünal ile kendi mücevher markası olan tasarımcı eşi Lale Cangal, tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

Çiftin bir oğlu bulunuyor.