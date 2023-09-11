137 bin aday üniversiteyi kazandı ama kayıt yaptırmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre 137 bin aday tercih yapıp kazandığı üniversite bölümlerine kayıt yaptırmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre 137 bin aday tercih yapıp kazandığı üniversite bölümlerine kayıt yaptırmadı. Eğitim danışmanı Salim Ünsal, 162 bin 980 boş kontenjan oluştuğunu belirterek bunların 49 bin 341'i lisans programları, 100 bin 778'i ise 2 yıllık önlisans programlarına ait olduğunu söyledi. Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: Boş kontenjanların 150 bin 119'u puanı yeten herkese, 3 bin 236'sı şehit gazi yakınlarına 7 bin 4'ü 34 yaş üstü kadınlara, 2 bin 621'i ise depremzede adaylara açık kontenjanlardan oluşuyor. 133 bin 880 genel adayın, 49 şehit gazi yakını adayın, bin 306 34 yaş üstü kadın adayın, 2 bin 678 depremzede adayın ise üniversiteye kayıt yaptırmadığı anlaşılıyor.”

Böyle yüzde 99 olan programlara yerleşme oranı yüzde 98’e düştü.

BOĞAZİÇİ FİZİĞE GİREN 34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KAYIT YAPTIRDI

Ek kontenjan rehberine göre Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 34 yaş üstü kadın kontenjanından giren aday kayıt yaptırdı. Bölüme 166 puanla girmeye hak kazanan aday büyük tartışmalara yol açmıştı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre ek yerleştirmeye başvuracak adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan adaylar tercih yapamayacak.