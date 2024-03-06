14 kişi öldü ama MCG davasında tutuklu yok

Haber Merkezi

Hatay İskenderun’da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Tower davasının ilk duruşması İskenderun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 13 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan açılan dava 31 Mayıs tarihine ertelendi.

Dava sonrası açıklama yapan aileler, sanıkların tutuklanmasını istedi. Davanın bir trafik kazası yaşanmış gibi bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak suçundan açıldığını ifade eden Avukat Bülent Akbay, “Bu dosyada bugüne kadar herhangi bir tutuklu olmaması bu adaletsizliğin göstergesidir. 31 Mayıstaki davada yine burada olacağız” dedi.