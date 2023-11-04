140 bin kişi Karabağ’a yerleşecek

Dış Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2026 yılına kadar Karabağ ve Doğu Zengezur’a 140 binden fazla kişinin yerleşeceğini duyurdu.

Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde konuşan Aliyev, "Karabağ’a Büyük Dönüş Programı hayata geçirilmekte. Bu toprakların gerçek sahipleri, Laçın ve Fuzuli kentlerine geri döndüler” ifadelerini kullandı. Aliyev, söz konusu bölgelerde yeniden inşa çalışmalarına 2,4 milyar dolar harcanacağını kaydetti.