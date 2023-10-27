Paşinyan: Bakü ile barış imzalamayı umuyoruz

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen ay düzenlediği askeri harekâtla Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlayan Azerbaycan'la barış imzalayarak diplomatik ilişkilere başlamak istediklerini söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen bir forumda konuşan Paşinyan, "Erivan ve Bakü önümüzdeki aylarda bir barış anlaşması imzalamalı ve diplomatik ilişkiler kurmalı" diye konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye ile sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına da açmayı istediğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ay sonunda görüşeceği Brüksel'deki toplantı iptal edilmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kaynak gösteren Rus haber ajansı TASS'a göre, toplantının 'Bakü'nün çekilme kararı' nedeniyle yapılmayacağı açıklanmıştı. Aliyev, Paşinyan ile 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde planlanan görüşmeye katılmayı da reddetmişti.