Rusya’nın yanıtı Abhazya’ya üs

Batılı güçler Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya’ya sızmaya çalışırken Rusya’dan yanıt geldi. Rusya, Gürcistan’dan tek taraflı olarak ayrılan Abhazya’nın Karadeniz kıyısında deniz üssü kurmak için anlaştı.

Dış Haberler

Moskova, Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da kalıcı bir deniz üssü kurmak üzere anlaşma imzaladı. Rus İzvestiya gazetesi, anlaşmanın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania ile görüşmesinden bir gün sonra imzalandığını duyurdu.

Gazeteye demeç veren Abhaz lider, Oçamçira bölgesinde Rus donanmasını barındıracak bir üs kurulacağını belirterek, "Tüm bunlar hem Rusya'nın hem de Abhazya'nın savunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor ve bu tür etkileşimler devam edecek" dedi. Gazete, Bzhania'nın "Hakkında konuşamayacağım şeyler de var" dediğini de aktardı.

ALTERNATİF Mİ?

Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol'da Karadeniz Filosu bulunuyor. Filo, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana defalarca Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı.

Karadeniz'e kıyıdaş Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın üyesi olduğu NATO, Oçamçira'da olası bir Rus üssünden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

ABHAZYA'NIN DURUMU

Rus birliklerinin 12 Ağustos 2008’de sona eren beş günlük savaşta Gürcistan’ın Güney Osetya’yı geri alma girişiminin Rusya tarafından geri püskürtmesinin ardından Abhazya ve Güney Osetya bağımsızlığını ilan etmişti. Hemen ardından Moskova, bu iki bölgeyi bağımsız devletler olarak tanıdı. Rusya'nın haricinde Venezuela, Nikaragua, nauru ve Suriye bölgenin bağımsızlığını tanıyor. Batılı ülkeler, Rusya'yı Abhazya ve Güney Osetya'yı fiilen ilhak etmekle suçluyor.

ETKİNLİK SAVAŞI

ABD, AB ve NATO uzunca bir süredir Güney Kafkasya’ya girmeye çalışıyor. AB, Gürcistan’ı birliğe almaya çalışırken Ermenistan’ı da Rusya’dan kopartıp yanına çekmeye çalışıyor. 7 Eylül’de Tiflis’e giden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin kapısının Gürcistan'a açık olduğunu açıkladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise 1 haziran’daki Brüksel ziyaretinde, Avrupa Birliği'nin (AB) 2023 bitmeden ülkesine adaylık statüsü vereceğinden emin olduğunu söyledi.

KOPUYORLAR MI?

Ermenistan ise 11 Eylül’de ABD ile birlikte bir hafta süren ortak askeri tatbikat yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Eylül’de yaptığı açıklamada Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya’nın istese bile Ermenistan’ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağını belirterek, Rusya’ya bağımlı olmanın Ermenistan için stratejik bir hata olduğunu söylemişti. Paşinyan, Azerbaycan ile ihtilafı gerekçe göstererek, yılbaşında Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatına ev sahipliği yapmayı reddetmişti.

26 BİNDEN FAZLA KAYIP

Ukrayna, Rusya güçlerinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde bir sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İspanya’da düzenlenen Avrupa toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine askeri yardımın artırılması çağrısını yineledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “5 Ekim’de Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde Karadeniz Donanması’nın deniz havacılık gücü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız botu keşfetti ve imha etti” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Leonid Timçenko, ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını bildirdi. Timçenko, “Bunların 11 bini sivil, yaklaşık 15 bini de asker” dedi.