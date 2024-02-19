15 Temmuz'da rehin alınan emekli albay Güven Şağban hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan emekli albay ve hukukçu Güven Şağban, hayatını kaybetti.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda infazdan silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan emekli albay Güven Şağban, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Oda Tv'nin aktardığına göre yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde entübe edilen Şağban, bu sabah yaşamını yitirdi.

Güven Şağban'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedilecek.

GÜVEN ŞAĞBAN KİMDİR?

Güven Şağban, 1969 Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. İlkokulu Ankara’da, ortaokul ve liseyi Kütahya’nın Simav İlçesinde tamamladı. 1990 yılında Kara Harp Okulundan, 2000 yılında ise Kara Harp Akademisinden mezun olan Güven Şağban, Jandarma Subayı olarak görev yaptı.

2007-2008 yıllarında İtalyan Güvenlik Akademisini tamamlayan Şağban, 2011-2013 yılları arasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde üye olarak görev aldı. Güven Şağban, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı iken, 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınmıştı.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Güven Şağban, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 'Kamu Yönetimi' alanında yüksek lisans yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı iken 2017 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekliye ayrılan Güven Şağban Ankara Barosuna kayıtlı.