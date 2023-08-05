15 yaşındaki çocuğun okul bahçesinde cansız bedeni bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun bir okul bahçesinde cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Samsun’un Bafra ilçesinde bir çocuğun okul bahçesinde cansız bedeni bulundu.
Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak’taki Bafra İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 15 yaşındaki Y.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.