Samsun’da simide zam: 85 gram simit 7,5 TL oldu

Samsun'da ekmeğe yapılan zammın ardından simide de zam geldi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak" dedi.

Samsun’da geçen hafta ekmeğe gelen 2,5 TL’lik zamdan 7 gün sonra bugün de simide 2,5 TL’lik zam geldi.

Zam öncesi 75 gramı 5 TL’den satılan simit, bugün uygulamaya giren tarife ile birlikte 85 gramı 7,5 TL’den satılmaya başlandı.

Uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

Samsun’da simide de ekmeğe de 2023 yılının Şubat ayında zam yapılmıştı. Son tarifeler ile birlikte ekmek ve simit 6 ay içerisinde 2. zammını almış oldu.

YENİ EKMEK FİYAT TARİFESİ

Samsun'da 29 Temmuz’dan itibaren uygulanan zamlarla birlikte ekmek fiyat tarifesi ise şöyle:

"220 gram baston ekmek 7,5 TL, 440 gram 2’li ekmek 15 TL, 440 gram ikili tandır ekmek 15 TL, 880 gram 4’lü Karadeniz ekmeği 30 TL, bin 320 gram 6’lı Karadeniz ekmeği 45 TL, 220 gram pıtıl ekmek 7,5 TL, 200 gram sade pide 7,5 TL, 150 gram lavaş 7,5 TL, 150 gram kıymalı hamuru 7,5 TL.”