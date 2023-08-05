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BDDK kararları: 1 bankaya faaliyet izni verildi, 2 yeni banka kuruldu

BDDK 300 milyon dolar muadili TL sermayeli “Enpara Bank A.Ş.” unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına onay verdi. Resmi gazete yayınlanan diğer bir tebliğle 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı dijital mevduat bankası kurulmasına izin verilirken Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye ise faaliyet izni verildi.

Ekonomi
  • 05.08.2023 09:14
  • Giriş: 05.08.2023 09:14
  • Güncelleme: 05.08.2023 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
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BDDK kararları: 1 bankaya faaliyet izni verildi, 2 yeni banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, kurucu ortaklar Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 300 milyon dolar muadili TL sermayeli "Enpara Bank A.Ş." unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Yine Kurul'un 28.04.2022 tarihli ve 10189 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

Diğer bir tebliğe göre de kurucu ortaklar Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk tarafından Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

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