Krediye erişim kısıtında zirve görüldü

TL mevduatın krediye dönüşüm oranı, yüzde 100 sınırını aştığı 2012 yılının ardından, temmuz ayında ilk kez bu seviyenin altına indi.

AKP iktidarı seçimlerin ardından bankacılık sistemine yönelik regülasyonlarda sadeleştirme adımları atsa da önlemlerin devam etmesiyle bankacılık sektörünün kredi arzı iştahsızlığı sürüyor.

Sektör topladığı mevduattan daha az kredi verme yaklaşımını koruyor.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, sektörde TL ve yabancı para toplamında mevduatın krediye dönüşüm oranı 21 Temmuz haftası itibariyle yüzde 82,76 ile Kasım 2021’den sonraki en düşük seviyesine indi. TL mevduatın krediye dönüşme oranı da temmuz itibariyle ilk kez yüzde 100'ün altına geriledi ve 21 Temmuz haftasında yüzde 96,26 ile ilk kez yüzde 100’ün üzerine çıktığı 2012’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sektörde yabancı para mevduatın krediye dönüşme oranındaki düşük seyir nedeniyle kredi mevduat oranı 2021 Temmuz’dan bu yana yüzde 100’ün altında.

TL MEVDUAT İLK KEZ 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 21 Temmuz haftası itibariyle bankacılık sektöründe toplam krediler bir önceki haftaya göre 115 milyar 659 milyon lira artarak 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya çıktı.

Sektörde toplam mevduat ise 233 milyar 128 milyon lira artarak 12 trilyon 154 milyar 859 milyon liradan 12 trilyon 387 milyar 987 milyon liraya çıktı. TL cinsi mevduat ise 82.5 milyar lira artarak 7 trilyon 42 milyar 145 milyon liraya yükseldi. TL kredilerde haftalık artış 35.3 milyar lira oldu ve kredi hacmi 6 trilyon 778 milyar 477 milyon lira oldu.