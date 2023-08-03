Son 1,5 yılın zirvesinde: Enflasyon temmuz ayında çift haneye dayandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz itibarıyla son bulurken aylık enflasyon da 1,5 yılın zirvesine çıktı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47, 83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; aylık enflasyon ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle yüzde 9,49 seviyesine çıkarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2023



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyordu.

ENAG’A GÖRE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 123

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon temmuz ayında 13,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON YÜKSELECEK DEMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 27 Temmuz’daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini duyurmuştu. 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9’dan yüzde 61,5’e çıkmıştı.