ENAG: Aylık enflasyon yüzde 13 arttı, yıllık enflasyon yüzde 123 oldu

Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon temmuz ayında yüzde 13,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 122,88 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) August 3, 2023

İSTANBUL ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1 Ağustosta açıkladığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,84 artarak yıllık yüzde 63,7’ye yükseldi.

Endeks 2022 yılı Kasım ayında yüzde 105,55 ile son 25 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Haziran ayında 12 aylık çerçevede yüzde 55,19’a gerilemişti.

TÜİK VERİLERİ BEKLENİYOR



Öte yandan, her ayın üçünde enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.