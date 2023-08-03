Dış ticaret açığı 7 ayda 73 milyar doları aştı!

Dış ticaret açığı, temmuz ayında yüzde 15,7 yükselerek 12,4 milyar dolara çıktı. Böylelikle 7 aylık dış ticaret açığı 73 milyar doları aşmış oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Bolat tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin temmuz ayında ihracatı yüzde 8,4 artarak 20 milyar 93 milyon, ithalatı ise 32 milyar 475 milyon dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı temmuzda 12,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Verilere göre 7 aylık dış ticaret açığı ise 73 milyar doları aştı.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İhracatımız Temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değeri oldu.

İlk 7 ayda ihracatımız 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda, 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 40,8'e yükselmiştir.

Temmuz ayında ithalatımız ise yüzde 11,1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Temmuz dönemde ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştır.

İthalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altı ithalatından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 12,5 milyar dolar, yani yüzde 180,4, artarak 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise yüzde 26,0 oranında gerileme ile 41,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."