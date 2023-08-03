Bakan Şimşek, düşük enflasyon için 1 yıl sonrasını işaret etti!

Resmi enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti" dedi.

"Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz" diyen Şimşek, "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca, "Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" açıklamasını yaptı.

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.



Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2023

TÜİK VERİLERİ: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,8

TÜİK, enflasyonun temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış gösterdiğini açıkladı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak bildirildi.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 123

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon temmuz ayında 13,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.