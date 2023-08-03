Ekonomist Sönmez, TÜİK'in "enflasyon oyununu" yazdı: 2 puan eksik gösterilmiş

Ekonomist Mustafa Sönmez, temmuz ayı enflasyonundaki 'doğalgaz' oyununa dikkat çekti, kurumun enflasyonu 2 puan eksik gösterdiğini kaydetti. Sönmez, akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında doğalgazın yüzde 98 ucuzlamış gösterildiğine vurgu yaparak "Enflasyon 2 puan eksik gösterilmiş" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkıladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiğren Ekonomist Mustafa Sönmez, kurumun doğalgaz fiyatları üzerindeki 'numara' ile enflasyonu 25 puan düşük gösterdiğini kaydetti.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metreküpü 5 lira 77 kuruş olan doğalgazın haziran ayında 'seçim yatırımı' olarak "0" sayıldığını, bunun da haziran ayındaki enflasyon verilerinin 2,5 puan düşük açıklanmasına neden olduğuu anımsattı.

Kurumun bu ay ise doğalgaz fiyatını "01" kuruş olarak gösterdiğine vurgu yapan Sönmez, "TÜFE haziranda 2,5 puan aşağıda gösterildi. Bu ay da 4 kuruşluk fiyat 01 kuruş; %98 düşüş gösterilmiş ve toplamda %2,8 ağırlığı olan doğalgaz üstünden enflasyon 2 puan eksik gösterilmiş" ifadesini kullandı.

TÜİK , yine adi bir numara yapmış. Normalde m3 ü 5,7TL olan dgaz seçim yatırımı olarak "0" sayıldı ve TÜFE Hzr'da 2,5 puan aşağıda gösterildi. Bu ay da 4 kuruşluk fiyat 01 kuruş;%98 düşüş gösterilmiş ve toplamda %2,8ağırlığı olan dgaz üstünden enflasyon 2 puan eksik gösterilmiş https://t.co/ZVFMtCTdqr pic.twitter.com/vNk5a8SBzg — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) August 3, 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47, 83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57,45 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon temmuz ayında 13,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.