16 öğrenci hakkında soruşturma

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum yönetim tarafından daha öncesinde koruma tedbiri kararı ile kampüse girişleri 1 ay süreyle engellenen 16 öğrenciye disiplin soruşturması açıldı. Evrensel’in haberine göre, İktisadi ve İdari Bilimler binasında öğrencilerin başlattığı Demokrasi Nöbeti’yle alakalı açılan soruşturmalarda öğrencilerin “Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunma” disiplin suçlarını işlediği iddia edildi.

Soruşturmalarda Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun (ÖTK) yaptığı “Okula giriş yasağı olan, kapı dışında bekleyen arkadaşlarımızla dayanışma için kapıya yürüyoruz” çağrısı suç unsuru sayılırken öğrencilerin megafonla slogan atması ise “grubu provoke etmek” olarak nitelendirildi. Disiplin soruşturması açılan öğrencilerden Berkay Morkan, açılan soruşturmalara tepki gösterdi.