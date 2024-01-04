Kayyum rektör İnci’den yine öğrencilere tehdit

Haber Merkezi

Kayyum Naci İnci’nin rektör olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nin yönetimi öğrencilere tehditlerini sürdürüyor. Bu kez de Fen Edebiyat Fakültesi’nin bölünmesi kararına karşı öğrencilerin eylemlerinin devam etmesi halinde, uzaklaştırma tedbirinin tekrar uygulanacağı öğrenildi. Evrensel’in haberine göre, kayyum yönetiminin öğrencilere gönderdiği “Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması Hakkında” başlıklı belgede, eylemlerin devam etmemesi nedeniyle tedbir kararının kaldırıldığı ve protestoların sürmesi durumunda tedbir kararının tekrardan uygulanacağı ifade edildi.

Uzaklaştırma tedbiri alan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, yaşananlara tepki gösterdi. Öğrenci şunları söyledi: "Okul kartlarımızın iptali, barınma ve eğitim hakkımız da kayyum yönetim tarafından engellenmişti. Son yazıda ise açıkça tehdit var. Eylemlere devam edersek okula girişimizin tekrardan engelleneceği söyleniyor. Tehditlere karşı direnmeye devam edeceğiz."